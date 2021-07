Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.07.2021, 21:30 Uhr - 14.07.2021, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 63 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 63 in Richtung Süden geparkten silberfarbenen Peugeot C 2008. Nach Spurenlage hatte ein blaues Fahrzeug den Peugeot gestreift und dabei Schäden am linken Außenspiegel und an der linken Fahrzeugseite verursacht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell