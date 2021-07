Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendieb entwendet Parfüm im Wert von über 500 Euro

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer die Drogerie Müller in der Hauptstraße und begaben sich zielstrebig in zwei getrennte Abteile mit Parfümartikeln. Einer der Täter wurde vom Personal dabei beobachtet, wie er Parfümartikel der Marke "Boss" im Wert von 520 Euro in seine schwarze Umhängetasche steckte. Bei der Ansprache flüchteten beide Täter fußläufig in Richtung Schäferstraße. Der Haupttäter trug hellblaue Jeans, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, eine grüne Tarnjacke, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Baseball-Cap. Die erwähnte schwarze Umhängetasche hatte einen weißen Rand. Der zweite Täter war komplett schwarz mit Jogginghose und Jacke bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

