POL-PDPS: Zuerst gemütlich, dann ungemütlich

Zeit: 13.07.2021, 18:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landstuhler Straße SV: Zwei amtsbekannte Männer (20 und 35 Jahre) stellten sich nach Übersteigen der Umfriedung eines komplett eingezäunten Einfamilienhauses bei strömendem Regen unter dem Garagenvordach des Anwesens unter. Nach Ende des Regens verließen sie das fremde Grundstück jedoch nicht, sondern machten es sich an der Örtlichkeit bei Handymusik aus ihrer Bluetooth-Box gemütlich. Da dies den Hauseigentümern nicht lange verborgen blieb, rückte alsbald eine Funkstreife an, die jedoch wenig Sinn für Gemütlichkeit hatte. Bei der Überprüfung der beiden Männer stellten die Beamten bei dem 20-Jährigen einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher, was zur Folge hatte, dass sich der Jüngere nun nicht nur mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch mit einem ungemütlichen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz konfrontiert sieht. Seinen älteren Kumpel erwartet "nur" ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. |pizw

