Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung an einer Fußgängerampel

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 09:00 Uhr, überquerte eine 64-jährige Pirmasenserin die Fußgängerampel in der Schloßstraße in Richtung Gärtnerstraße. Plötzlich bog, offensichtlich bei "rot", ein schwarzer SUV aus der Dankelsbachstraße kommend nach links in die Schloßstraße ab. Die Fußgängerin konnte eine Kollision nur durch einen Sprung nach hinten verhindern. Die Fahrerin des SUV wird auf Mitte 30 geschätzt und hat dunkle Haare. Näheres ist nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

