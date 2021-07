Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Falsche Wasserwerker unterwegs

Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 09.07.2021, 13:00 Uhr

Ort: 66500 Hornbach SV: Wie erst jetzt bekannt wurde, klingelten bereits am 9. Juli zwei angebliche Wasserwerker bei einer 86-Jährigen und erklärten, sie seien wegen eines Wasserrohrbruchs gerufen worden und müssten nun alle Häuser überprüfen. Die Angesprochene ging auf die offensichtlich erfundene Geschichte nicht ein und verwies die Männer den Anwesens. Im Nachgang fragte sie bei den Wasserwerken nach und erfuhr, dass es in Hornbach nicht zu einem Wasserrohrbuch gekommen war. Man darf davon ausgehen, dass die beiden Männer keine redlichen Absichten hatten. Die Polizei warnt vor einem erneuten Auftreten der beiden unbekannten Männer mittleren Alters und rät, keine fremden Personen ins Haus zu lassen - selbst wenn Ausweise vorgezeigt werden. Auch in solchen Fällen empfiehlt es sich, die Polizei zu verständigen. Seriöse Personen mit guten Absichten fürchten keine polizeilichen Kontrollen.

