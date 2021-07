Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handtasche aus Mercedes gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 19:45 Uhr, wurden zwei Täter beim Einschlagen der Beifahrerscheibe eines in Höhe Winzler Straße 25 geparkten Mercedes beobachtet. Eine Damenhandtasche wurde vom Beifahrersitz entwendet. In der Tasche befanden sich ein italienischer Reisepass, ein Geldbeutel mit 30 Euro in bar sowie Goldohrringe im Wert von 100 Euro. Ein Täter war mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet. Der zweite Täter trug einen schwarzen Pullover, eine blaue Schirmmütze und eine Bauchtasche. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

