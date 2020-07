Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: Unbekannter warf Glasflaschen gegen Linienbus

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag, 17.07.2020, in Bonn-Auerberg zwei Seitenscheiben eines Linienbusses zerstört hat.

Das Geschehen ereignete sich um 22:57 Uhr An der Josefshöhe. Der Fahrer des Busses der Linie 610 wollte an der Haltestelle Hedwigschule anhalten, um einen Mann einsteigen zu lassen, der dort stand. Doch noch bevor der Bus zum Stillstand kam, schleuderte dieser eine Tüte, gefüllt mit mehreren leeren Glasflaschen, mit so großer Wucht gegen den Bus, dass diese zwei Seitenscheiben des Busses durchschlugen. Zum Glück befand sich keiner der drei Fahrgäste in der Nähe dieser Fenster, auch der Busfahrer blieb unverletzt.

Unmittelbar nach dem Wurf lief der unbekannte Mann, der als sehr groß beschrieben wurde und der einen schwarzen Mundschutz trug, unerkannt davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei. Rufnummer 0228 / 150 entgegen.

