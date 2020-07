Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Vermisstenfahndung: 53-jährige vermisste Frau aus Königswinter angetroffen

Bonn (ots)

Die Fahndung nach der vermissten 53-jährigen Frau aus Königswinter kann zurück genommen werden. Die Bonner Polizei traf die Frau in den Abendstunden des 17.07.2020 wohlbehalten in Bonn-Beuel an. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(Fahndungsrücknahme zu OTS-Text vom 17.07.2020, 10:09 Uhr)

