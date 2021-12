Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-966: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall gebaut

Bergneustadt (ots)

Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis war am Mittwochabend (1. Dezember) ein 37-jähriger Bergneustädter mit einem Auto auf der Straße "Am Räschen" unterwegs - die Fahrt endete an einer Leitplanke. Gegen 18.30 Uhr hatte der 37-Jährige in einer Kurve der Straße "Am Räschen" die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Bordsteinkante, wobei die Radaufhängung des linken Vorderrades brach, und krachte wenig später in eine Leitplanke. Der Fahrer gab bei der Unfallaufnahme zu, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stand er deutlich unter Alkoholeinwirkung; ein Vortest zeigte einen Wert von fast 1,7 Promille an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell