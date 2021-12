Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-: Bezirksdienstbüro der Polizei in der nächsten Woche geschlossen

Wiehl (ots)

In der kommenden Woche (6. bis 10. Dezember) ist das Bezirksdienstbüro der Polizei in der Homburger wegen Renovierungsarbeiten nicht besetzt, sodass in dieser Woche die Bürgersprechstunden nicht wie gewohnt angeboten werden können. Ersatzweise stehen unsere Bezirksdienstbeamten am 8. und 10. Dezember, jeweils zwischen 11.00 und 12.30 Uhr, am Haupteingang des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße als Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell