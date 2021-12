Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011221-962: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt

Nümbrecht (ots)

Einen deutlich alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Dienstagabend (30. November) auf der Landstraße 350 in Nümbrecht-Friedenthal angehalten. Der 53 Jahre alte Fahrer aus Wiehl war mit seinem Auto aus Richtung des Rhein-Sieg-Kreises gekommen und einem Zeugen gegen 22.30 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Zeuge verständigte die Polizei, die das Auto in Friedenthal anhalten konnte. Weil der Wiehler deutlich unter Alkoholeinfluss stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher. Am Auto des 53-Jährigen fanden sich auf der rechten Seite frische Unfallschäden, die bislang keinem Unfallort zugeordnet werden konnten.

