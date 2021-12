Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011221-961: Geld bei Einbruch in Werkstatt erbeutet

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industriestraße haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag (30. November) Bargeld erbeutet. Im Tatzeitraum zwischen 17.15 Uhr am Montag und 7.15 Uhr am Dienstag schlugen die Täter die Scheibe des Rolltores ein und drangen so in die zur Werkstatt gehörende Reifenlagerhalle ein. Von dort gelangten sie über einen Aufenthaltsraum in die Werkstatt. Hier stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen verständigen Sie bitte das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

