POL-GM: 011221-960: Kennzeichen gestohlen

Von zwei Autos in Gummersbach und Bergneustadt haben Unbekannte zwischen Samstag und Dienstag (27.-30. November) die Kennzeichen gestohlen. Das hintere Kennzeichen GM-KT1989 haben die Diebe in der Zeit zwischen Montag (18 Uhr) und Dienstag (10.30 Uhr) von einem in der Feldstraße in Gummersbach abgestellten VW Caddy abmontiert. Auf einem Parkplatz an der Petersbergstraße in Bergneustadt waren es die Kennzeichen GM-PB447, die zwischen Samstagnachmittag und Dienstag (7 Uhr) von einem BMW geklaut wurden. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

