Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wildunfall mit einem verletzten Kradfahrer auf der Landesstraße 281 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland (ots)

Am 01.08.2021 gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der L 281 zwischen den Ortschaften Friedland und Heinrichswalde eine Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades vom Typ Honda befuhr die L 281 in Richtung Heinrichswalde. Plötzlich wechselte ein Reh die Straßenseite. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Reh, in dessen Folge der Kradfahrer stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, welche im Klinikum Neubrandenburg ambulant behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden von ca. 2000,-Euro. Das Reh flüchtete vom Unfallort und verschwand in der Dunkelheit. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

