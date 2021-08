Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Audi A 6 in Neubrandenburg-Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntag, 01.08.2021, zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarz/ braunen PKW Audi A 6, amtl. Kennzeichen AT-LH 88. Das Fahrzeug war in der Monkeshofer Straße 35 in Neubrandenburg abgestellt. Der Zeitwert des Audi beträgt etwa 26.000 EUR. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg Telefon 039555825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell