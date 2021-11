Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311121-957: Schneeräumfahrzeug kippt auf die Seite - Fahrer schwer verletzt

Lindlar (ots)

Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges ist am Dienstagmorgen (30. November) in Lindlar-Frielingsdorf schwer verletzt worden, als er auf glatter Fahrbahn ins Rutschen kam und auf die Seite kippte. Gegen 08.15 Uhr war der Lindlarer mit einem Traktor die Straße "Am Dimberg" in Richtung Frielingsdorf gefahren, als er auf dem starken Gefälle mit dem Heck ins Rutschen kam. Der Traktor stellte sich quer, so dass sich die an der Front montierte Schneeschaufel in den angrenzenden Böschungsbereich grub. Der Traktor kippte daraufhin auf die linke Fahrzeugseite, wobei sich der 53-jährige Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von der Feuerwehr sowie einer Spezialfirma gereinigt werden, bevor die Polizei die Fahrbahn wieder frei geben konnte.

