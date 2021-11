Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291121-956: Geschädigte Person einer Unfallflucht gesucht

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz des Berufkollegs an der Straße "Am Wiedenhof" hat am Freitag (26. November) ein grauer Mercedes einen geparkten schwarzen Van angefahren und sich anschließend entfernt, ohne sich m den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete die Unfallflucht, die sich gegen 11:30 Uhr ereignete, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren jedoch sowohl die Unfallverursacherin, als auch der beschädigte Pkw verschwunden. Die 36-Jährige Verursacherin des Unfalls konnte anhand des Kennzeichens ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht nun nach dem geschädigten Van. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell