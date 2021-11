Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291121-955: Geldautomat aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In einer Bankfiliale an der Dieringhauser Straße in Gummersbach-Dieringhausen ist in der vergangenen Nacht (29. November) ein Münzrollengeber aufgebrochen worden; der Täter konnte unerkannt entkommen. Zwischen 01.50 und 02.00 Uhr hatte sich ein Mann zu dem im SB-Bereich der Bank aufgestellten Automaten begeben. Ihm gelang es den Automaten aufzubrechen und einen Teil des Bargeldes zu erbeuten. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Dieringhauser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

