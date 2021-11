Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291121-953: Keine Beute bei Einbruch in Firma

Gummersbach (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag (27./28. November) sind Einbrecher in eine Firma an der Gustav-Adolf-Straße in Gummersbach-Dieringhausen eingestiegen; sie machten aber keine Beute. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter auf der zur Agger hin gelegenen Rückseite des Gebäude ein Fenster aufgehebelt, durch das sie dann in die Firma kletterten. Dort durchsuchten sie zwar mehrere Räume und Schränke, fanden aber offenbar nichts Lohnenswertes, so dass sie ohne Beute flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

