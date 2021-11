Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281121-950: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Gummersbach (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Windhagener Straße (L306) sind am Freitagmorgen (26. November) zwei Personen schwer verletzt worden. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Ein 35-jähriger Marienheider fuhr um 7.20 Uhr mit seinem weißen Seat auf der L306 aus Richtung Marienheide kommend in Fahrtrichtung Herreshagen. Er wollte nach links auf die Westtangente in Richtung Gummersbach abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen Opel einer 25-jährigen Gummersbacherin. Diese befand sich auf der L306 und war aus Richtung Herreshagen kommend in Richtung Marienheide unterwegs gewesen. Bei dem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge zogen sich sowohl der 35-Jährige als auch die 25-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell