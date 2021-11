Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261121-947: Mehrere Verletzte bei Verfolgungsfahrt

Gummersbach (ots)

Bei einer Verfolgungsfahrt haben sich am Freitagnachmittag (26. November) in Gummersbach eine 61-jährige Autofahrerin und vier Polizisten leichte Verletzungen zugezogen.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 15.40 Uhr am Berliner Platz einen 27-jährigen Autofahrer anhalten wollen. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete, verfolgt von dem Streifenwagen der Polizei. Die Fahrt ging auf der Gummersbacher Straße in Richtung Niederseßmar, wo ein zweiter Streifenwagen ebenfalls die Verfolgung aufnahm. Nachdem der Flüchtende und der erste Streifenwagen die Einmündung mit der Vosselstraße passiert hatten, stieß der nachfolgende Streifenwagen mit einem aus der Vosselstraße kommenden PKW zusammen. Die 61-jährige Fahrerin aus Gummersbach sowie die Streifenwagenbesatzung erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen; sie wurden alle mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 27-Jährige setzte seine Flucht unvermindert fort und bog am sogenannten Dreieck in Niederseßmar nach links auf die Kölner Straße in Richtung Bergneustadt ab. An der Einmündung mit der Bernberger Straße konnte die verfolgende Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug stoppen, wobei es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Besatzung des Streifenwagens zog sich auch hier leichte Verletzungen zu, konnte den flüchtigen Fahrer aber noch vor Ort festnehmen.

Zu den Gründen der Flucht können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei wurde mit der Verkehrsunfallaufnahme betraut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell