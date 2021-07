Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht *** Zeugen-Aufruf ***

Selters/Ww. (ots)

Der 34-jährige Pkw-Fahrer parkte sein Kfz. am gestrigen 23.07.2021 in der Zeit zw. 15 Uhr und 16 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß in einer markierten Parkfläche. In diesem Zeitraum kollidierte das unfallverursachende, bislang unbekannte Kfz. - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - mit dem geparkten Pkw des 34-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes am geparkten Pkw dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Kfz. um einen Pkw mit Anhängerkupplung gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, in Verbindung zu setzen.

