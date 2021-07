Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen gesuchten Straftäter verhaftet. In einem Nahverkehrszug am Bahnhof in Kehl gelang die Festnahme eines 25-jährigen sudanesischen Staatsangehörigen, der wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell