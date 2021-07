Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sprengung von Zigarettenautomat

Heilberscheid (ots)

In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Schulstraße in Heilberscheid aufgesprengt und der darin befindliche Inhalt entwendet. Durch Zeugen konnte gegen 23:00h ein lauter Knall wahrgenommen werden, welcher vermutlich der Sprengung zuzuordnen sein dürfte. Der Automat wurde um mögliche davon ausgehende Gefahren abzuwehren abgetrennt und sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell