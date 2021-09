Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Hellerhof: Motorradfahrer stürzt bei Zusammenstoß mit Radfahrer über Lenker - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. September 2021, 15:05 Uhr

Gestern Nachmittag verletzte sich ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Radfahrer in Hellerhof schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Hildener zur Unfallzeit mit seiner Kawasaki auf dem Hellerhofweg in Richtung Monheim unterwegs. In Höhe Hellerhofweg, Ecke Leo-Baeck-Straße, fuhr ein 15-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad von der Paul-Löbe-Straße kommend auf die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte über den Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu, die jetzt in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werden. Glücklicherweise blieb der Radfahrer unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

