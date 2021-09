Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Viersen - A 61 - Pkw kommt von Fahrbahn ab - 35-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. September 2021, 21:25 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein 35-jähriger Mann, als er auf der A 61 mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 35-jährige Mann mit seinem Daimler auf der A 61 Richtung Koblenz unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Mackenstein und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach überholte er einen weiteren Pkw und verlor anschließend aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich in der Böschung.

Der 35-jährige Mann wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell