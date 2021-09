Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamminkeln - A3 Richtung Köln - Lkw-Unfall an Stauende - Drei beteiligte Fahrzeuge - Eine schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. September 2021, 15:40 Uhr

Ein schwer verletzter und zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen sowie zwei beschädigte Sattelzüge und ein beschädigter Pkw sind die Bilanz eines Auffahrunfalls bei Hamminkeln von gestern Nachmittag auf der A3 in Richtung Köln.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Sattelzuges, ein 31-jähriger rumänischer Staatsbürger, auf dem rechten Fahrstreifen der A3 in Richtung Köln. Hier übersah er offenkundig ein Stauende und fuhr frontal auf das Heck des Sattelzuges eines 48-Jährigen aus den Niederlanden auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf das Heck des vorausfahrenden Pkw eines 76-Jährigen aus Gelsenkirchen geschoben. Der 31-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde per Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Der 76-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Köln voll gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Spuren am Unfallort. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten noch bis in die Nacht auf heute an. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf acht Kilometer zurück.

