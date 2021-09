Polizei Düsseldorf

POL-D: Fotofahndung: Unbekannter erbeutet 1.500 Euro - Wer kennt den Geldabheber?

Düsseldorf (ots)

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem unbekannten Geldabheber. Der Mann steht im Verdacht, Anfang Juli einer 77-Jährigen in Düsseldorf in einem Supermarkt an der Geibelstraße in Grafenberg die EC-Karte gestohlen zu haben. Anschließend hob er mit der Karte an einem Geldautomaten mehrfach Bargeld ab und zahlte damit auch in einem Geschäft. Insgesamt entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Das entsprechende Fahndungsfoto ist hier hinterlegt:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duesseldorf-taschendiebstahl-computerbetrug

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben?

Anrufe werden an das Kriminalkommissariat 15 unter Telefon 0211-8700 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell