POL-D: Lohausen: Zeugen nach Kollision auf der Danziger Straße gesucht - Zwei Schwerverletzte - Drei Festnahmen - Ermittlungen dauern an

Samstag, 18. September 2021, 18:55 Uhr

Die Unfallermittler der Polizei Düsseldorf suchen nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in Lohausen auf der Danziger Straße dringend nach Zeugen. Zwei Autos waren im Kreuzungsbereich zur Niederrheinstraße miteinander kollidiert. Zwei Personen verletzten sich schwer. Die Insassen des möglichen Verursacherfahrzeugs wurden festgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit, wer am Steuer dieses Pkw gesessen hat.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen bog zur Unfallzeit eine 51-jährige Düsseldorferin in ihrem VW bei Grün von der Niederrheinstraße nach rechts auf die Danziger Straße ab, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Auf der Danziger Straße kam es dann zur Kollision mit einem Opel, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der VW wurde auf die Niederrheinstraße zurückgeschleudert, prallte dort gegen einen Citroen und kam zum Stehen. Ein 59-jähriger Insasse des Opel erlitt schwere Verletzungen, musste noch vor Ort reanimiert werden und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Zwei weitere 31 Jahre alte Insassen blieben unverletzt. Die 51-jährige VW-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten vor Ort die Spuren. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bei allen drei Insassen des Opel wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und ihnen wurden Blutproben entnommen. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des grauen Opel mit litauischen Kennzeichen gesessen hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0211-8700 an die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

