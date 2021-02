Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich - Zeugen bzw. weitere Betroffene gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 17:00 Uhr einen unbekannten Mann in der Schwetzinger Straße, der öffentlich an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte und erstattete eine Strafanzeige die Polizei. Der Tatverdächtige mit den kurzen blonden Haaren war ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 175 -180 cm groß, ca. 80 kg schwer, mittel-/osteuropäischer Phänotyp und hatte eine ca. 4cm große frische Verletzung im Bereich des rechten Wangenkochens. Er trug graue Sportschuhe mit weißen Streifen und führte einen dunklen Rucksack sowie ein Fahrrad mit sich. Bei dem Rad handelte es sich augenscheinlich um ein E-Mountainbike.

Gegen 16.30 Uhr zeigte sich auch in der Herderstraße in Höhe Eichendorffplatz eine unbekannte männliche Person in gleicher Art und Weise. Von einer Zeugin auf sein anstößiges Gebaren angesprochen, ergriff der Unbekannte auf einem silbernen Fahrrad die Flucht. Die durch die verständigte Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem dunkelhaarigen, schlanken Exhibitionisten im Alter von ca. 20 bis 25 Jahren, bekleidet mit grauer Hose, blauer Fliegerjacke, dunkler Wollmütze und hellen Handschuhen blieb erfolglos.

Beim derzeitigen Kenntnisstand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können oder möglicherweise selbst durch dessen unsittliches Verhalten betroffen waren, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell