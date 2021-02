Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof/Käfertal: Verkehrsunfall mit Verletzten - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Zeugen gesucht Pressemitteilung Nr. 2 -

Mannheim-Waldhof/Käfertal: (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr im Kreuzungsbereich Waldstraße / Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 4. Die Straßenbahn befand sich auf dem Weg von der Haltestelle Carl-Benz-Bad zur Haltestelle Herrmann-Gutzmann-Schule. Beim Queren der Waldstraße kollidierte die Bahn mit einem von rechts kommenden Opel. Über die Ursache des Zusammenstoßes liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der 43-jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Linie 4 blieben alle unverletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und wurden anschließend vorsorglich mit Krankenwägen in nahegelegene Kliniken gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Waldstraße/ B 44 war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr fiel in dieser Zeit auf dieser Strecke vorübergehend aus. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4222, zu melden.

