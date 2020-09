Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim

Hermaringen - Polizei stoppt Autofahrer

Zwei berauschte Fahrzeuglenker zog die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem Kleinkraftroller in Hermaringen in der Friedrichstraße. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei ihm. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm dem Fahrer Blut ab. Seinen Roller musste er stehen lassen.

In Steinheim meldete ein Zeuge der Polizei einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer. Eine Polizeistreife fahndete nach dem Opel. In der Nähe seines Wohnortes entdeckten die Polizisten den 45-Jährigen auf einem Parkplatz. Der lief gerade von seinem Auto weg. Auch bei ihm zeigte der Alkomattest einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus gab er Blut ab. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 45-Jährige keinen Führerschein hat.

