Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter PKW-Fahrer stößt mit Zug der Eurobahn zusammen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AK) - Am Samstag, dem 20.06.2020, gegen 21:40 Uhr, wollte ein 25jähriger Rietberger mit seinem PKW Ford von der Jägerstraße in Rheda wegfahren, obwohl er offenbar erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Zwei Männer versuchten ihn von dem Vorhaben abzuhalten. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der wohlmeinenden Helfer leicht verletzt wurde. Der 25jährige setzte sich dann in sein Auto, welches in einer Parktasche abgestellt worden war. Er fuhr zunächst vorwärts, wobei er einen davor geparkten VW Buli leicht beschädigte, setzte dann zurück und prallte gegen einen hinter dem Ford abgestellten Anhänger, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dann fuhr er davon, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am nahegelegenen Bahnübergang fuhr er gegen eine Leitplanke und kam am Gleis zum Stillstand. Es näherte sich gerade von Rheda kommend ein Zug der Eurobahn. Dem Lokführer gelang es nicht mehr rechtzeitig, den Zug anzuhalten. Der Ford wurde vom Triebwagen leicht gestreift. Der 25jährige wurde zum Glück nicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

