Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Größerer Polizeieinsatz - Schusswaffe in Hotelzimmer aufgefunden und sichergestellt - Eine Person festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Wie bereits mit unserer Pressemeldung von gestern berichtet, führte der Fund einer Schusswaffe in einem Hotel im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk zu einer Festnahme und einem größeren Polizeieinsatz unter anderem mit Unterstützung von Spezialkräften. Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5023583 Bereits kurz nach Beginn des Einsatzes konnte eine akute Gefahrenlage zunächst nicht ausgeschlossen werden. Gäste und Personal wurden vorsorglich aus dem Hotel geführt. Einsatzkräfte durchsuchten im Anschluss das gesamte Gebäude. Ein verdächtiger Koffer wurde durch Spezialisten untersucht. Letztlich konnte für diesen Entwarnung gegeben werden. Die Maßnahmen am Hotel wurden weitgehend abgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Mann. Dieser befindet sich noch im polizeilichen Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell