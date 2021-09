Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels: Zu dritt auf einem E-Scooter unterwegs - Minderjährige kollidieren mit Hauswand - 14-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. September 2021, 20:50 Uhr

Die gemeinsame Fahrt auf einem E-Scooter endete gestern Abend in Hassels für drei junge Mädchen vor einer Hauswand. Eine 14-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen waren die Mädchen zum Unfallzeitpunkt zu dritt auf einem E-Scooter auf der Straße Am Schönenkamp unterwegs. In Höhe Graudenzer Straße fuhren Sie von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei verlor die 14-jährige Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den E-Scooter und kollidierte frontal mit der Wand eines Eckhauses. Das Mädchen zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Mitfahrerinnen (12 und 14 Jahre alt) blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell