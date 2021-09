Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Nach Sturz aus Fenster eines Mehrfamilienhauses - Mann tödlich verletzt - Bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Düsseldorf (ots)

Oberbilk - Nach Sturz aus Fenster eines Mehrfamilienhauses - Mann tödlich verletzt - Bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Donnerstag, 16. September 2021, 6:42 Uhr

Nach einem Sturz aus dem Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kruppstraße in Oberbilk ermittelt die Düsseldorfer Kriminalpolizei. Ein 28 Jahre alter Mann war offensichtlich aus dem Fenster seiner Wohnung in der fünften Etage auf die Straße gestürzt. Kurze Zeit später erlag er seinen schweren Verletzungen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell