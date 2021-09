Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf

Dortmund - Hochwertige Radsätze in Serie an Fahrzeugen gestohlen - Zivilfahnder der Polizei Düsseldorf nehmen 22-jährigen Tatverdächtigen fest

Düsseldorf (ots)

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Düsseldorf nahmen gestern am frühen Morgen einen 22-jährigen russischen Staatsbürger fest, nachdem er in Dortmund versucht hatte, an hochwertigen Fahrzeugen die Räder zu entwenden. Der Tatverdächtige kommt für über ein Dutzend gleich gelagerte Sachverhalte in Düsseldorf und Umgebung in Frage.

Zivilkräften der Polizeiinspektion Mitte und Nord war der 22-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Professor-Oehler-Straße aufgefallen. Hier holte er aus einem abgestellten VW Golf, der zuvor im Rahmen einer Straftat aufgefallen war, einen Gegenstand und entfernte sich von dort mit einem angemieteten BMW. Mit diesem Fahrzeug fuhr der Tatverdächtige dann über die A46 in Richtung Dortmund. Dieser BMW konnte wenig später am Flughafen Dortmund in einem Parkhaus mit dem 22-Jährigen am Steuer beobachtet werden. Nachdem der BMW das Parkhaus verließ, stellten die Einsatzkräfte hier zwei hochwertige Fahrzeuge fest, an denen die Räder abmontiert und abgestellt wurden. Offenkundig war der 22-Jährige bei der Ausführung seiner Taten gestört worden. Nachdem der mutmaßliche Raddieb wieder nach Düsseldorf zurückgefahren war, nahmen Zivilkräfte den 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz an der Anschrift seiner Eltern fest. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige für über ein Dutzend Diebstähle von hochwertigen Komplettradsätzen in Frage kommt. Zu diesen Tatvorwürfen kommen illegaler Aufenthalt und Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu. In seiner ersten Einlassung zeigte sich der Mann geständig. Die Ermittlungen dauern an. Der 22-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

