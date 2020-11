Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autoaufbrüche am Wochenende

Am Sonntag, zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe an einem schwarzen Opel Insignia an der Beckstraße ein. Entwendet wurde eine Geldbörse. An der Scheibe entstand 150 Euro Sachschaden.

An der Prosperstraße schlugen Unbekannte am Sonntagnachmittag die Scheibe an einem schwarzen Peugeot 207 ein. Die Täter flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Am Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr, wurden ein Kinderroller und mehrere Scheren aus einem grünen Renault Twingo entwendet. Das Auto stand an der Horster Straße. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe ein. Ebenfalls an der Horster Straße entwendeten Unbekannte eine Tasche samt Inhalt vom Rücksitz eines blauen Opel Corsa. Der Schaden an der Scheibe wird hier auf 500 Euro geschätzt. Der Diebstahl passierte in der Nacht zu Samstag.

An der Wrangelstraße schlugen unbekannte Täter, zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr, eine Scheibe an einem grauen Mitsubishi Colt ein. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Täter nahmen ein Paket und eine Brille mit.

Am Samstagnachmittag entwendten Unbekannte eine Geldbörse aus einem Fiat Punto an der Brauerstraße. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Eine Handtasche nahm ein unbekannter Mann am Freitagabend aus einem Auto an der Germaniastraße mit. An dem roten Suzuki Swift wurde eine Scheibe eingeworfen. Ein Zeuge konnten einen Tatverdächtigen beschreiben: männlich, ca. 1,72 m groß, schwarze Haare, schwarze Jacke. Der Mann flüchtete in Richtung Paßstraße

Im Flaßviertel entwendeten unbekannte Täter aus einem schwarzen Kia Proceed einen Rucksack samt Geldbörse. Die Scheibe wurde am Freitagabend eingeschlagen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

