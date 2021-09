Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Straelen: A 40: Unfall nach Fahrstreifenwechsel - Acht Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. September 2021, 17:14 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 40 in Höhe Straelen verletzten sich gestern am späten Nachmittag acht Menschen zum Teil schwer. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum genauen Grad der Verletzungen dauern an.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr ein 26 Jahre alter Mann aus den Niederlanden zur Unfallzeit mit seinem Mercedes-Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen der A 40 in Richtung Venlo. Er wechselte nach links und übersah dabei offenbar einen 59-jährigen Duisburger in seinem Mercedes. Dieser wich nach rechts aus und kollidierte dort mit dem BMW eines 37-Jährigen aus Kempen. Beide Wagen gerieten ins Schleudern und kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 26-Jährige musste den Fahrzeugen ausweichen und touchierte bei diesem Manöver die Mittelplanke. Bei dem Unfall wurden insgesamt acht Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweise in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa 4.000 Meter Länge.

