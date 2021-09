Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Größerer Polizeieinsatz - Schusswaffe in Hotelzimmer aufgefunden und sichergestellt - Eine Person festgenommen - Einsatz dauert an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 17. September 2021

Die Polizei ist seit dem heutigen Nachmittag mit einem größeren Aufgebot in einem Hotel in Düsseldorf Oberbilk im Einsatz.

In einem Hotelzimmer wurde eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Eine Person, die mit der Schusswaffe in Verbindung gebracht werden konnte, ist sofort festgenommen worden. In dem Gebäude wurde mindestens ein verdächtiger Koffer aufgefunden, Spezialeinsatzkräfte sind vor Ort. Vorsorglich wurden die Hotelgäste und das Hotelpersonal aus dem Gebäude geführt.

Der Einsatz dauert an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell