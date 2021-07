Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam es im Bahnhof Offenburg, auf Gleis 1, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Reisenden. Ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger überquerte zunächst verbotswidrig die Gleise vom Hausbahnsteig zu Gleis eins. Anschließend beabsichtigte er einen Zug in Richtung Lahr zu besteigen. Aufgrund seines Alkoholkonsums und seines aggressiven Verhaltens wurde Ihm dies durch den Zugbegleiter untersagt. Daraufhin beschimpfte er den Zugbegleiter mit Worten und griff diesen an den Arm. Der Geschädigte und zwei Zeugen eilten dem Zugbegleiter daraufhin zur Hilfe und hielten den 20-jährigen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während des Festhaltens schlug der Mann dem Geschädigten mit den Fäusten gegen den Oberkörper und verletzte ihn hierbei leicht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Ablauf des Geschehens oder zur mutmaßlichen Körperverletzung an sich machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

