Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann aus Gleisbereich gerettet/ Bundespolizei warnt vor den Gefahren

Kehl (ots)

Gestern Mittag gegen 15:30 Uhr konnte ein 41-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus dem Gleisbereich, im Bereich der Kinzigbrücke Kehl, durch einen Rangiermitarbeiter der Deutschen Bahn gerettet werden. Der 41-jährige albanische Staatsangehörige hatte sich in suizidaler Absicht in den Gleisbereich begeben und war für eine Notbremsung eines herannahenden Zuges verantwortlich. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den 41-jährigen Mann eine Fahndungsnotierung bestand. Er war von der Ausländerbehörde Lebach zur Festnahme Ausweisung/Abschiebung ausgeschrieben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgeschoben. Zudem erhält er eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei warnt: Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

