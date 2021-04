FW-MH: schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen #fwmh

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Auf der Zeppelinstraße, in Höhe des Hauptfriedhofes ereignete sich am heutigen Abend ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 20.10 Uhr gingen bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr mehrere Notrufe ein. Daraufhin wurden durch die Leitstelle umgehend ein Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die beiden verletzten Pkw-Fahrer außerhalb ihrer verunfallten Fahrzeuge. Die beiden verletzten Personen wurden unverzüglich durch den eintreffenden Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch versorgt und anschließend in ein Essener Krankenhaus verbracht. Die beiden PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr an der Einsatzstelle beliefen sich auf das Absichern der Einsatzstelle, Unterstützung des Rettungsdienstes und die Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen. Für den Einsatz war die Zeppelinstraße im Bereich des Hauptfriedhofs voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (HJF)

