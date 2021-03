Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wasserschaden im Impfzentrum

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Schadensereignis im Impfzentrum Mülheim alarmiert. Durch ein defektes Rohr kam es zu einem Wasserschaden in den Räumlichkeiten der Elektrounterverteilung. Dieser führte zu einem Kurzschluss mit anschließendem Stromausfall in einigen Gebäudeteilen. Der Impfprozess musste daher vorerst unterbrochen und das Gebäude geräumt werden.

Durch die Einsatzkräfte wurde ein weiteres Ausbreiten des Wassers verhindert und die Elektrounterverteilung freigeschaltet. Anschließend wurde ein Notstromaggregat von der Feuerwache Broich nachgefordert und eine Elektroversorgung mittels Kabeltrommeln und diversen Leuchtmitteln aufgebaut. Hierdurch konnten die Räume ausreichend beleuchtet und die notwendigen Gerätschaften wieder in Betrieb genommen werden.

Nach ca. 60 Minuten konnten die Arbeiten im Impfzentrum wieder aufgenommen und die Impfungen fortgeführt werden.(TRu)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell