Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nächtliche Ausgangssperre

Rinteln (ots)

(ne) Durch die Polizei Rinteln wurden in der Nacht vom Freitag, 23.04.21 auf Samstag, 24.04.21 keine Verstösse gegen die nächtliche Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt. In der folgenden Nacht vom Samstag, 24.04.21 auf Sonntag, 25.04.21 wurden insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen diesbezüglich eingeleitet.

Um 03:55 Uhr am Sonntag wurden zwei Personen ohne triftigen Grund fußläufig auf der Detmolder Straße in Rinteln kontrolliert. Diese beiden 18- und 19-jährigen Rintelner wurden bereits am Vorabend durch die Beamten auf die Ausgangssperre hingewiesen.

Zu einem weiteren Mehrfachverstoss kam es zuvor am Sonntag gegen 03:45 Uhr durch vier Rintelner im Alter von 15 bis 19 Jahren in einem Pkw aus drei verschiedenen Haushalten in Rinteln in der Stükenstraße.

