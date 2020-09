Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blockhütte und Schuppen aufgebrochen

53947 Nettersheim- Engelgau (ots)

Einen Fernseher und 20 leere Getränkekisten entwendeten Diebe bei einem Einbruch in eine Blockhütte und zwei Schuppen an der Straße "Weiherbenden". Dienstagmorgen (11.30 Uhr) bemerkte ein Vereinsmitglied des ansässigen Angelvereines den Einbruch in mehrere Gebäude auf dem umfriedeten Grundstück. In der Nacht zuvor hatten Diebe ein Loch in den Zaun geschnitten und mit ihrer Beute das Gelände unbemerkt verlassen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell