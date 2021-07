Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen am Baden Airpark

Karlsruhe/ Baden-Baden (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Tag, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen bei Flügen aus Rumänien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwei gesuchte Personen verhaftet. Gegen eine 23-jährige rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Da sie den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, konnte sie nach Abschluss der Maßnahmen ihre Reise fortsetzen. Ein weiterer Straftäter konnte bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumnänien festgestellt werden. Gegen einen 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell