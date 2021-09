Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Oberhausen - A 3 - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung der Autobahnpolizei*** - Oberhausen - A 3 - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dienstag, 21. September 2021, 10:20 Uhr

Schwer verletzt wurde heute Vormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Oberhausen. Der Mann war bei einem Bremsmanöver gestürzt und mit einem Sattelzug vor ihm kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 59-Jährige aus Duisburg mit seinem Krad Yamaha auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Zwischen dem Kreuz Oberhausen West und der Anschlussstelle Oberhausen-Holten musste der Fahrer eines Sattelzuges vor ihm verkehrsbedingt abbremsen. Bei seinem eigenen Bremsmanöver konnte der 59-Jährige seine Maschine nicht halten und stürzte. Noch im Sturz kollidierte er mit der Rückseite des Sattelzuges und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die notwendigen Arbeiten an der Unfallstelle blieb die Richtungsfahrbahn Arnheim rund eine Stunde lang gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell