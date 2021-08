Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheit im Straßenverkehr mit über 4,3 Promille

29227 Celle (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, wurde um 22:45 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle ein in Schlangenlinien geführter PKW Dacia auf der Braunschweiger Heerstraße in Altencelle festgestellt.

Bei der anschließenden Fahrzeugführerkontrolle teilte die 49 jährige Fahrzeugführerin aus Celle mit, dass sie keinerlei alkoholische Getränke vor Fahrtantritt konsumiert habe.

Beim Ausstieg aus dem Fahrzeug musste sich die Fahrzeugführerin jedoch am Fahrzeugdach festhalten um nicht hinzufallen. Weitere Ausfallerscheinungen waren deutlich erkennbar.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,3 Promille.

Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Des Weiteren wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Polizeiinspektion Celle, ESD, Zeitzer,PHK DAL DA 4

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell