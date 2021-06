Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Raub auf Einzelhandelsgeschäft- Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Gegen 11:15 Uhr am heutigen Donnerstagvormittag, betritt ein bislang unbekannter Täter die Verkaufsräume eines Ladens in der Mainzer Altstadt und fordert unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Mitarbeiterin des Ladens händigt ihm daraufhin eine niedrige dreistellige Summe Bargeld aus. Der Mann verlässt anschließend das Geschäft und flüchtet zu Fuß in Richtung Flachsmarktstraße/Höfchen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Streifen aller Stadtinspektionen, sowie unter Einbeziehung der Bundes- und Bereitschaftspolizei, konnten bislang nicht zur Festnahme des Täters führen. Die Polizei bittet daher um Hinweise.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm - schlank - etwa Mitte 20 Jahre alt - Weißer Kapuzenpullover - Kapuze über den Kopf gezogen - dunkles Haar erkennbar - trug keine Maske - weiße Schuhe mit Streifen (vermutlich Adidas-Schuhe) - dunklerer Hauttyp

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

